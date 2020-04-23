被動元件供給吃緊，市場傳聞華新科(2492)為反應成本，針對通路商特定規格MLCC、晶片電阻調漲20%，漲價題材讓被動元件早盤延續昨天漲勢開高，國巨(2327)一度站上350元，不過中場過後，獲利了結賣壓出籠，華新科盤中股價由紅翻黑，大毅(2478)、奇力新(2456)及信昌電(6173)亦走弱。

PC/NB、網通、電競、WiFi及電源相關需求因遠距生活趨勢高度成長，且全球主要被動元件廠復工率不理想，供需不平衡致使PC/NB相關0402及0603型號的產品供需不平衡，電阻部分更因日廠淡出，以及馬來西亞封城封國，供給已呈現吃緊；22日盤中市場傳出華新科為反應成本，針對通路商特定規格MLCC、晶片電阻調漲20%，激勵華新科盤中股價強攻漲停板，站上200元關卡，帶動被動元件個股全面收高，今天早盤更開高，一度上漲1.6%，國巨亦站回350元關卡。

就法人買賣來看，自華新科於4月14日法說會釋出被動元件產業景氣樂觀訊息後，投信就積極力挺，自4月15日至今買超華新科4493張，相較之下，國巨因發行GDR，外資自4月9日到4月22日均站在賣方，賣超張數高達24748張，致使國巨近期股價較華新科弱勢。

儘管被動元件因生產不順及成本上揚致使漲價題材再起，在全球新冠肺炎疫情持續延燒、下半年終端需求仍不明朗下，市場亦有搶搭國巨及華新科募資列車、見好就收的獲利了結賣壓，被動元件漲價帶股價能熱燒多久仍有待觀察。

(時報資訊)