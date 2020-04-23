大陸網紅周揚青稍早在微博發長文宣佈，與男友羅志祥已經分手，並且爆料男方還有另外一支手機專門撩妹，而且每到一個城市都能約到妹子，也是因為羅志祥對感情的不忠，周揚青才下定決心斬斷這段戀情。事實上，羅志祥與周揚青愛情長跑8年，直到去年男方生日時才公布合照，令粉絲十分羨慕，當時還紛紛送上祝福。

（圖／翻攝自微博）

回顧這段戀情，羅志祥在2014年被爆有新歡，對象就是有「小Angelababy」的周揚青，兩人不僅多次在IG一起PO出相同的服裝、項鍊，甚至還擺出相同的姿勢，讓外界摸不著頭緒，當時羅志祥僅強調不會再回應類似的爆料。

到了2015年，羅志祥被拍到與周揚青身穿情侶裝共遊日本，不到2個月又被直擊在酒店共度2晚春宵，隨後羅志祥微博發文承認戀情「是的⋯謝謝大家！老師們也辛苦了！」同年年底，周揚青似乎得到羅志祥媽媽的認可，被讚「乖巧貼心廚藝好」，2017年3月甚至有人爆料雙方家長一起到夏威夷旅遊，而且還一起回台灣。

2017年年底，周揚青為愛支持羅志祥的新戲，自掏腰包包場請粉絲一起看他主演的電影，羅志祥表白女友：「有你真好。」，而女方則回：「為你做一切事情我都開心。」

2018年，有消息稱羅志祥已買房打算娶周揚青回家，但他當時否認這項消息，僅回覆「有好消息會講」，同年5月，周揚青與豬媽的關係似乎越來越緊密，周不僅首曬與豬媽合照，更被曝已喊對方「媽媽」，年底適逢豬媽生日，周揚青下廚做生日餐，羅志祥當時也甜蜜留言：「你行，太好吃了！」

（圖／翻攝自微博）

2019年7月30日是羅志祥生日，周揚青秘密策畫生日驚喜，而當時羅志祥更自社群平台曬出與女友合照，公開告白：「我真的很開心，愛你。」9月12日，羅志祥也禮尚往來，曬出牽手照為周揚青慶生。

不過事隔不到一年，兩人在上月初被指在社交平台久未互動，當時羅志祥經紀人僅回應：「藝人私事不回應。」外傳兩人已分手，但雙方卻沒出面證實，直到今（23日），周揚青才PO出長文，承認與羅志祥分手，並稱自己一點都不會難過，因為「你，一點都不值得！」

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(中時電子報)