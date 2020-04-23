自去年底爆發太空人偷案事件後，雖中間因為新冠肺炎疫情讓大家轉移焦點，不過紅襪是否也在2018年使用不正當手段偷暗號仍受球迷矚目，今日大聯盟公布調查結果，稱紅襪的作弊行為較輕，僅有一名職員受罰，沒有任何教練、球員受到影響。

大聯盟報告指出，紅襪錄影重播室主管華金斯（J.T. Watkins）利用重播室看到的畫面，在二壘上有人時破解捕手暗號，並傳遞給壘上跑者，即時讓跑者將暗號傳遞給打者破解球路，大聯盟認為這樣的作弊行為僅限二壘上有人時才進行，且季後賽沒有此行為，因此認為嚴重程度遠不及2017年的太空人作弊案。

大聯盟宣布華金斯停職一年，且復職後一年不得在錄影重播室任職，而紅襪受到影響的也只有失去2020年選秀的第二輪指名權，沒有任何教練、球員受到懲罰，就連前總教練柯拉（Alex Cora）遭禁賽一年，也是因為2017年在太空人擔任板凳教練時，主導球隊偷暗號。

大聯盟報告指出，「2018年的紅襪員工及球員不會受到任何處分，因為沒有證據表示其他人知道華金斯的行為，且其他人不知道華金斯是如何獲得暗號資訊的。」

對此紅襪球團CEO甘迺迪（Sam Kennedy）回覆聲明，身為球團致力於100%遵守規則，「報告指出柯拉、教練和大多數球員沒有參與，也沒有意識到是違反規則的行為，不過無論如何都是不能被接受的，我們像球迷和大聯盟道歉，並接受所有判決。」

(中時 )