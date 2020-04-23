國民黨立委陳玉珍今日於立院內政委員會質詢指出，客委會編列預算舉辦各種客家活動，但沒有明顯差異，而且活動有如「曇花一現」，為了辦活動而辦活動，沒有長遠規劃。客委會主委李永得對此也表認同，但也說活動本質在於宣傳，而非長遠規劃。

陳玉珍指出，客委會指稱浪漫台三線藝術季，結合了桃園、新竹、苗栗、台中等4個縣市，超過50萬人到訪，創造10億元產值，除了台三線外，客委會近年還推了六堆、台九線等客庄小鎮之旅吸引觀光客。

陳玉珍表示，但有許多媒體報導反映，這些在地特色活動缺乏明顯差異，即使標舉客家文化亮點，但突破語言隔閡的行效力不足，活動參與群眾的外擴程度有限。

李永得說，每個客庄都有特色，像是峨嵋有天主堂、美濃有白玉蘿蔔季。陳玉珍指出，有媒體在峨眉、獅潭等客家庄實地調查當地地景藝術鄰近的特產商家，而地方反映沒有明顯差異，所辦的藝術季等活動和產業消費沒有銜接，辦完了活動也沒有後續行銷計畫，「像是為了辦活動而辦活動」。

李永得說，活動不是經年累月在那裡，活動期間主要是宣傳，但要讓客人回流，這部分是要再努力的地方。陳玉珍說，客家委員會不是活動委員會，如何讓活動所帶動的人潮繼續回流，才是客委會要關注的重點。

陳玉珍指出，地方還反映了官辦性質的藝術季，面臨預算分散、時間限制、為了實現內執行完預算而趕鴨子上架等等問題。未來客委會規劃活動，後續應該要有各地不同特色。

(中時 )