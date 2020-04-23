「肥料之亂」延燒1個多月，至今仍有農民反映買不到肥料，抱怨實名制購買肥料必須提供地籍資料等程序過於繁瑣，對此，農委會農糧署主秘陳啟榮今天表示，農民只要攜帶身分證與地號，不用檢附地籍謄本就能預購，且實名預購的肥料配送率超過100％，也會開放購買200元以下肥料的農友，一包20元的補助款可直抵扣。

為解決肥料之亂，農委會祭出肥料實名制預購，每包補助20元，農委會主委陳吉仲15日還向農民保證7天內可買到肥量，否則他下週立即請辭，不過至今仍有許多農民反映買不到肥料。

國民黨立委洪孟楷、林文瑞上午偕同務農60多年的筊白筍產銷隊長李阿陽合開記者會，洪說，有農民向他陳情，買包肥料需要登記土地權狀、地號、面積、作物種類，以面積去計算可購買的肥料數量，且農民先購買後，農會再把每包補助20元的補助款撥到農友戶頭。

「究竟是肥料實名制還是配給制？」，洪孟楷質問，肥料實名制程序繁瑣，建議在農民購買肥料時，就直接減收20元，不能透過農會在撥款給農民，當中手續費誰負擔，不必如此大費周章。

林文瑞說，受新冠肺炎疫情影響，肥料進口數量變少，農民面臨沒有肥料可以使用的恐慌，希望申請可以更簡化，避免讓農民舟車勞頓。

對於肥料實名制引發的農怨，農委會農糧署主秘陳啟榮說，農民只要攜帶身分證到農會說出地號，不必檢附地籍謄本，系統會自行勾稽地段等資料，也會開放購買200元以下肥料的農友，一包20元的補助款可直抵扣。

陳啟榮說，農民在4月15日預購的肥料都已經配送完畢，4月16日的配送比率126％，肥料原料絕對充足，實名制預購的肥料配送超過100％。

陳啟榮指出，肥料實名制是為了要把肥料留給實際耕作的農民，未來不只肥料補助款，關於天然災害救助、紓困，都可讓實耕農領得到，農民第一次預購需要輸入資料建檔，之後購買就不用，未來還會結合農民卡，對農民權益更有保障。

(中時 )