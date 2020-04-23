大陸網紅周揚青今（23日）認了與羅志祥（小豬）分手，不過她卻在微博發長文指控羅志祥約妹背叛感情，截至發稿前，羅志祥微博沒有發文、媒體詢問則沒有回應，周揚青還開砲嗆小豬太渣，而她會撕破臉揭露，全因為怕有女孩再捲入其中。

周揚青認了與小豬分手後，掀起陸網一片熱議，同時她還指控羅志祥到與旗下女藝人、化妝師有不正常關係，周揚青不敢置信：「這些顛覆我三關的事情 全部，都發生在我最深愛的，愛了九年的你身上」。

周揚青對於自己揭開羅志祥交往真實面不感到後悔，她提到，雙方不是單純的個性不合分手「因為我知道 現在包括以後 還會有很多很多的女生在同時被你騙著 他們可能還天真以為她們是（除我之外的）唯一」。

為未避免更多女孩捲入其中，周揚青表示她決定站出來「姑娘們 千萬別自信到以為自己是那個可以改變他的人」，現在雙方已無法好聚好散，而羅志祥至今沒有對外回應，就等小豬盡快出面說明分手事件始末。

周揚青微博全文。（圖／取材自周揚青微博）

(中時電子報)