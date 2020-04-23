熒茂接獲呼吸器急單 股價跳空漲停鎖死 12:132020/04/23 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情帶動醫療產品需求暴增，觸控面板廠熒茂（4729）接獲俄羅斯呼吸器急單，並且受惠於轉單效應，今年醫療產品接單情況良好，第一季接單量相比去年同期增加20％以上，第二季持續放量出貨。 在醫療訂單帶動之下，熒茂今年營收、獲利好轉。在利多消息帶動之下，熒茂開盤跳空漲停鎖死，股價也重返10元票面價位。 (工商 ) #熒茂 也許您會感興趣 推薦閱讀 熒茂啖呼吸器急單 上半年拚轉盈 04:092020/04/23 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：義隆、楠梓電、隆達、熒茂、台康、寶齡富錦 10:002020/04/23 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 負油價大驚喜！下周汽油又狂降1元 創20年新低 - 財經 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 4大領域陷衰退...惟它獨強！ 台積電驚揭手機市場衰退幅度 - 財經 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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