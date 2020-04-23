新冠肺炎疫情帶動醫療產品需求暴增，觸控面板廠熒茂（4729）接獲俄羅斯呼吸器急單，並且受惠於轉單效應，今年醫療產品接單情況良好，第一季接單量相比去年同期增加20％以上，第二季持續放量出貨。

在醫療訂單帶動之下，熒茂今年營收、獲利好轉。在利多消息帶動之下，熒茂開盤跳空漲停鎖死，股價也重返10元票面價位。

(工商 )