大陸網紅周揚青今在微博認了與「亞洲舞王」羅志祥分手，更驚爆9年感情跟男方慣性劈腿而終結，一封「分手信」帶來強大殺傷力，而外界多心疼周揚青多年來委曲求全，回想起兩人熱戀時，周揚青甚至收服了羅媽媽的心，從稱謂就能看出她跟曾經的「準婆婆」私下的關係，如今回想起來，格外傷感。

羅志祥出道以來維持偶像形象，對感情事尤其低調，曾說過若非結婚，否則不會公開戀情，然卻在2015年大方認了與周揚青交往中，愛得相當穩定，羅志祥甚至帶她見母親，羅媽媽則讚周揚青率直大方，很是喜歡，也因此被認為好事不遠。

至於周揚青，跟羅志祥交往後，雖然有著自己的事業，但處處展現以男友為重的心意，被發現多次低調現身台灣，甚至願意在飯店「待機」等候男友收工，相傳她某段時間幾乎都待在台灣，除了陪小豬，也陪伴羅媽媽，更曾在IG現實動態曬出跟羅媽媽的同框照，兩人笑著比YA，還分享趣味日常：「我說媽媽你看，你變好漂亮喔！媽媽說，我本來就很漂亮！哈哈哈哈，這自信和我一樣都是淘寶買的」，直接喊了小豬母親一聲「媽媽」，兩人互動猶如親母女，讓外界猜測說不定小倆口可能低調登記結婚了只是沒說，如今卻大逆轉，分手還鬧得難看，回想這段擦身而過的婆媳感情，讓人格外遺憾。

(中時電子報)