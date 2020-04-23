正當新冠病毒全球大流行之際，相關在網路上的假訊息也隨之而起。對此，社群影音網站YouTube執行長沃西基（Susan Wojcicki）22日表示，為了防範假訊息在Youtube上流傳，該網站已將內容含有新冠病毒資訊、但其建議與世界衛生組織不同的影片下架。

據英國廣播公司（BBC）報導，沃西基表示在當前YouTube使用者上，對於「具權威性」的消息來源需求已增加75%；至於如何防範包含假訊息的新冠病毒資訊，YouTube將移除所有無醫學根據的影片，例如之前流傳的新冠病毒是由5G網路傳播的陰謀論。此舉除了不讓假訊息擴散，也防止這家全球最大的影音社群網站成為假訊息平台。

沃西基進一步表示，例如「只要多吃些維他命C以及薑黃，即可治癒」的說法即為一例，這將違反YouTube的新規定。臉書也於上周宣布只要使用者看到、見到或分享過關於可能關於新冠病毒的假訊息時，將會出現警示，並提醒使用者前往WHO網站查詢。

不過也有網友質疑，WHO處理這次新冠病毒疫情頗有爭議，例如是否需要戴口罩等問題，且在沒有申訴機制下直接下架也有損害言論自由，也有人希望他們可以自己選擇必須相信那些資訊。

(中時電子報)