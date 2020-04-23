海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝少將昨（22）日透過電話接受立委質詢，指稱遠訓期間軍艦上曾有5位官兵出現發燒症狀，他有回報較嚴重的1人發燒，但國防部查證一天後，表示逐一清查該支隊遠訓期間每日向艦指部傳送之安全回報表，確認均無有任何人員發燒紀錄。

國防部發布新聞稿表示，有關陳道輝少將說法，將就相關調查資料與當事人進一步釐清。國防部也強調，為使國人暸解本案調查進度，澄清錯誤資訊，以化解疑慮，爭取國人支持國軍，將自23日起每日舉行「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查進度說明」記者會。

針對外界質疑就診人數一變再變，是否涉及隱匿？國防部則表示，有關敦睦支隊三艘軍艦就診紀錄，依疫情程度，優先就磐石軍艦進行清查，即以新聞稿發佈說明，隨後再就康定軍艦、岳飛軍艦依序清查，並無所謂隱匿、改口情事。

關於敦睦艦隊3艘軍艦官兵在遠航期間的健康狀況，經國防部清查，除磐石軍艦148員，就診次數226次外；另康定軍艦共有22員，就診次數25人次（發燒1、上呼吸道1、頭痛1、腸胃不適3、暈船1、外科10、皮膚6、其它2)；岳飛軍艦共有15員，就診次數16人次(發燒2、上呼吸道1、頭痛1、腸胃不適4、外科3、皮膚4、其它1)；以上3艘軍艦共有185員就診，就診次數共計267人次。

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(中時電子報)