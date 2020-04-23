女星詹子晴(丫頭)自己創業當老闆，因工作忙碌一直沒有時間去做健康檢查，近日才終於抽空和男友去做「預健檢」。結果出爐後卻發現自己身體狀況很不好，一時情緒激動忍不住哭了出來。

丫頭跟男友一起去做健康檢查。（圖／翻攝ava112411 IG）

丫頭日前慶祝32歲生日，交往9年的男友王惟立向她求婚成功，十分幸福。為了結婚兩人特別抽空去做健康檢查。丫頭健檢報告出來後，才發現自己時常打噴嚏的主因是周遭有超多過敏源所導致；丫頭原本預期自己身體狀況會比男友好，但檢測結果卻顯示她有很多問題要調整，連免疫系統也有狀況，讓她忍不住落淚。不料，男友看到她哭不但沒有安慰她反而還大笑，讓她氣得直說男友超欠揍。

丫頭事後解釋，自己其實沒有哭得很誇張，只是覺得檢查結果很有趣又很厲害，眼眶泛淚而已。而粉絲們知道她先前經營酒吧，曾喝酒喝到吐血，去醫院檢查才發現是喉嚨破皮，紛紛在底下留言關心要她經營副業之餘也要好好照顧自己。

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(中時電子報)