新北市本周率先各縣市實施封城兵推演練，新北市長侯友宜23日前往五股視察拆除違規工廠，媒體詢問侯封城兵推的程序，並詢問對澎湖目前零確診也要做演練被外界質疑似乎過早，侯友宜回應，可以看我臉書，演練是有根據的，今天已經有50萬人次觸及，並說中央對新北演練表示「面面俱到」。

侯友宜表示，各位可以上我的臉書，我們所有的演練是有根據的，我的臉書觀看一個小時的「低度活動、高度管制」的作戰方式，今天已經有50萬人次觸及來了解，整整都觀看一個小時。

侯友宜說，新北市很扎實面對疫情，中央以及內政部、各單位、國軍、各縣市都來看，中央還講了一段話，有計畫、有組織、有思維、面面俱到，都做到位。各縣市很多的人都來索取新北的做法，大家一起做觀摩，我們是作戰有計畫、有組織、有方法，才會有備而無患。

至於對澎湖現規定民眾出門都要戴口罩看法，侯友宜回應，「我們是有順序在打仗」，新北市一月開始宣導在密閉空間戴口罩，雖遭質疑他仍然堅持，新北從頭到尾都有計劃。

面對陳時中說封城還很遠，侯友宜再提「防疫三階段」並說疫情瞬息萬變，不能等到時候，作戰沒有作戰的樣子。

(中時 )