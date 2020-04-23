海軍敦睦艦隊磐石軍艦27名官兵確診新冠肺炎，現在傳出康定艦、岳飛艦也有人員發燒。事件爆發後，軍方說法屢遭打臉，引發各界抨擊，前後說法出現紕漏的地方也被一一揪出。

1.官兵身體都無異狀？

國防部軍政副部長張哲平第一時間表示，醫官每日回報健康狀況皆正常，沒有發現異狀，不過面對立委趙天麟質詢，又改口稱磐石艦上有70人看診71次，其中5人發燒。之後軍方又修正數據，盤石艦就診人數148人、226人次。

2.沒有開放外人登艦？無人員下船？

多次被問到是否開放民眾登艦，海軍參謀長敖以智、海軍副司令梅家樹，兩人3度稱沒有開放參觀，卻遭台商拿出照片打臉，指出民眾有參加升旗，登上康定艦甲板開心合照。另外，228假期艦上官兵沒有管制、照常休假，3月1日上艦。

敦睦艦隊陳道輝支隊長陪同帛琉副總統 Raynold Oilouch（左7）、駐帛琉大使館周民淦大使（左8）及貴賓合影。（圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書）

3.在帛琉都有戴口罩？

海軍是否落實防疫，也是大家關注重點。軍方稱都有依規定量體溫、戴口罩，但根據我國駐帛琉大使在臉書PO出的照片、影片，官兵在許多活動上皆未戴口罩。對此，國防部最新回應表示，考量帛琉當地0確診，除拜會活動、戶外表演、球類友誼賽外，其餘全程配戴口罩。

4.依指示落實健康管理？

軍方第一時間表示，都有根據指揮中心規範，量體溫、戴口罩，豈料卻發生有人員發燒但資料回報出現疏失的狀況，且在艦上已有人員發生味覺喪失情形，4月14日、15日人員放行入境前聯檢，檢疫項目也不包含嗅覺、味覺異常等項目。

5.4月15日依規定檢疫後解散？

軍方指出，4月15日已確實檢查官兵身體狀況，確認無異狀後解散。事後卻發現，14日早已有部分休假人員先行下船，兩天下來700多人全台趴趴走，引發民眾恐慌。

(中時電子報)