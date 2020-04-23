桃園市64歲柯姓婦人13日下午到蘆竹某診所就診時，因將旅遊史評估表拿進診所填寫，遭護理師勸阻。柯婦一氣下推擠、用腳踢護理師肚子，還嗆護理師「專治你這種人」。檢方調查後，認為柯婦涉犯妨害醫事人員執行醫療業務罪、傷害罪，火速提起公訴。

檢、警調查，柯婦4月13日下午3時30分許，至桃園市蘆竹區某診所就診，因診所要求柯婦掛號前，需先在診所外填寫旅遊史評估表，但柯堅持將評估表拿進診所內，並要在掛號櫃檯填寫。蔡姓護理師發現婦人勸阻不聽，拒絕為其掛號。

柯婦因此心生不滿，拿手機要拍攝蔡姓護理師照片，護理師上前阻擋，竟遭柯動手推擠護理師，還以腳踢蔡姓護理師之腹部，導致蔡姓護理師腹壁挫傷。柯婦還嗆聲，「我要打電話專治你這種人」。

檢方認為，柯姓婦人所為涉犯醫療法第106條第3項之妨害醫事人員執行醫療業務罪、刑法第277條第1項之傷害罪。柯婦涉案至今，短短10天提起公訴，也以行動證明對於醫療暴力採零容忍，也絕不寬貸。

(中時 )