不因疫情中斷！ 喜憨兒送愛到部落續辦第12年 12:202020/04/23 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 喜憨兒基金會依舊持續辦理「送愛到部落」。（喜憨兒基金會提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 喜憨兒基金會依舊持續辦理「送愛到部落」。（喜憨兒基金會提供／林良齊台北傳真） 新冠肺炎疫情延燒，許多活動與計劃也被迫停擺，但喜憨兒基金會依舊持續辦理「送愛到部落」，邀請社會大眾認捐由憨兒製作的烘焙餐盒，提供障礙者穩定的工作訓練，再將完成的麵包、西點送到部落學童的手中，希望協助在台逾800所部落小學學生能夠獲得充足營養。 喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，送愛到部落辦理12年以來，總計有71萬份愛心餐盒被送出，不僅為憨兒建立自我工作的價值，透過社會參與的深度，將餐盒送進山林。捐款可洽喜憨兒基金會官網。 (中時 ) #部落 #喜憨兒 #基金會 #餐盒 #社會 也許您會感興趣 推薦閱讀 台新號召百家社福 用愛守護台灣 19:422020/04/20 財經 微笑基金會 輔導街友有成 04:102020/04/21 地方新聞 揪團購募物資 台新關懷社福 04:102020/04/21 藝文副刊 新世代金融基金會：所謂排富 排了誰？ 11:322020/04/21 財經 新世代金融基金會：消費券的數位時代版 15:012020/04/21 財經 疫情衝擊捐款縮水 甘霖基金會送餐經費告急 16:412020/04/21 生活 疫情衝擊 甘霖、家扶、十方捐款告急 14:382020/04/22 生活 達成基金會跨縣捐善款 肯定苗栗縣政府社福執行力 18:382020/04/22 生活 台達電宣布將推出首支海洋環境8K紀錄片《鯨碳之歌》 廣邀各界設計座頭鯨母女互動對白 21:562020/04/22 財經 遠雄人壽有愛 推公益小舖平台 04:102020/04/23 產業特刊 生活熱門新聞 辱陳道輝不是男子漢 趙天麟遭起底黑歷史...自己哭更兇 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 敦睦艦隊染疫風暴 宅神怒了：該負責的不是陳道輝而是他 - 生活 無油氣炸鍋罪惡感減半？ 營養師揭真相 - 生活 彰化無薪假衝中部第一！寶成鞋廠再放2600人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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