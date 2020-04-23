喜憨兒基金會依舊持續辦理「送愛到部落」。（喜憨兒基金會提供／林良齊台北傳真）

新冠肺炎疫情延燒，許多活動與計劃也被迫停擺，但喜憨兒基金會依舊持續辦理「送愛到部落」，邀請社會大眾認捐由憨兒製作的烘焙餐盒，提供障礙者穩定的工作訓練，再將完成的麵包、西點送到部落學童的手中，希望協助在台逾800所部落小學學生能夠獲得充足營養。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，送愛到部落辦理12年以來，總計有71萬份愛心餐盒被送出，不僅為憨兒建立自我工作的價值，透過社會參與的深度，將餐盒送進山林。捐款可洽喜憨兒基金會官網。

(中時 )