國內日前發生軍艦染疫首例，28名官兵確診新冠肺炎，目前感染源不明。新光醫院表示，帛琉雖然在4月中才能自行檢測病毒，但當地3月7日以來都未出現肺炎病例，當地也在我方出現軍艦群後立即擴大採檢，至今仍未發現確診者。新光醫院副院長洪子仁表示，帛琉擴大採檢結果、軍艦抗議檢測結果將是接下來的觀察重點。

帛琉3月7日出現一名美籍疑似病例，經新光醫院協助後送往台灣檢驗，發現是陰性，當地後續也開始提高驚覺，提出希望台灣協助建置P2實驗室的需求，接著就開始動工。新光醫院4月1日準備了一套RT-PCR檢驗設備，當日就藉由轉機送往帛琉，4月9日從東港用漁船將生物操作箱載往帛琉，4月15日所有設備都建置到位，可自行檢驗病毒，通報條件與台灣相同。

4月18日，台灣出現軍艦染疫首例，中央流行疫情指揮中心當日定調為境外移入，高度懷疑帛琉有黑數，次日改口說感染源仍待釐清。截至昨日，該起群聚已累計28名確診者，確診者中1人已出現抗體，另有2名檢驗陰性者也出現抗體。

洪子仁表示，帛琉人口少，2萬人分散在200多個島嶼，且氣溫高達30度，本身的環境就不利於病毒生長。根據新光醫院了解，3月7日帛琉出現美籍疑似病例後，至今1個多月都沒有人出現肺炎症狀。18日發現軍艦染疫後，當地政府也立即針對32名醫護做採檢，均為陰性，20日起又再擴大採檢，往後3周將採檢飯店業者、機場港口、醫護人員，以及所有出現症狀的人，預計採檢500人。

目前軍艦群聚感染源仍不明，洪子仁表示，接下來帛琉的擴大採檢、軍艦的血液抗體檢測將是觀察重點。若500人中有人檢驗陽性，就要繼續追查，若軍艦中做了血液抗體，接下來就要以次世代定序追病毒上游，釐清可能的感染源。

(中時 )