儘管現階段有新冠肺炎疫情衝擊，但台灣電信業仍規畫今年第三季將按原先計畫讓5G商轉，台灣正式走入5G世代，屆時預估在高資費客戶轉向5G後，將有機會帶動ARPU平均提高1~3%，至於企業方面的5G貢獻，預計在初期占比仍不會超過1成。

綜觀第一季電信三雄中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)的ARPU值仍為衰退，截至2020年3月底，電信三雄行動用戶數僅有中華電年增4%，台灣大及遠傳則年減1.4%~1.6%，而在語音及數據ARPU值仍呈現衰退的情況下，三家電信第一季的ARPU值年減3~7%，法人預期，待電信三雄第三季推出5G行動服務後，在高資費客戶轉為5G資費下，將有機會帶動ARPU平均提高1~3%。

台灣電信業皆預估在今年第三季讓5G正式商轉，各家業者在砸重金標下頻譜後，也開始進入緊鑼密鼓的建設基段，電信業也將開始進入長線的攤提之路，本次除亞太電(3682)之外，其他四家電信公司都有標下黃金頻段3.5MHz，亞太電則預計屆時會和競業進行合作，只是在新冠疫情的攪局下，屆時台灣5G真正上路後，市場的反映仍有待觀察，這也攸關電信業後續在5G的力道投入，當然，電信業是否可以端出殺手級的應用，吸引消費者願意轉向5G，也是重要關鍵。

中華電、台灣大及遠傳第一季合併營收分別年減6.2%、年增6.6%及年減6.9%。台灣大營收年增6.6%，主因電商業務受惠新冠肺炎，在線上購物營收成長帶動營收年增28.7%，占合併營收比重已達46.6%，但中華電、台灣大及遠傳在電信業務營收，不論行動服務營收及手機銷售仍呈現衰退，而在獲利方面，三家電信公司在縮減成本及費用得當，獲利均優於保守的財測預估。

隨著第三季5G服務上線，雖初期5G營收仍以消費端為主，但三家電信公司均看好企業端營收成長，預期在下半年起，將可看到5G企業專網應用在製造業、半導體、醫療、教育及零售產業，將帶動三家電信公司資通訊營收大幅成長，但預估獲利貢獻仍在10%以內。

(時報資訊)