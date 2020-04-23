基隆山間日夜皆美，而日間最佳賞桐盛地為「暖暖東勢坑產業步道」及「七堵瑪陵坑瑪西桐花步道」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆山間日夜皆美，而夜間最佳賞螢地點為位於國立海洋大學旁的「龍崗生態園區（龍崗步道）」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆山間日夜皆美，而夜間最佳賞螢地點為位於國立海洋大學旁的「龍崗生態園區（龍崗步道）」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆山間日夜皆美，螢火蟲季更讓夜空增添風味，基隆市政府在4月到6月油桐花盛開以及螢火蟲現蹤的季節，特別推出賞花、賞螢景點及正確的觀賞方式，讓遊客們可以在欣賞油桐花及螢火蟲的同時做好環境保育。

基隆地區被點名的最佳賞桐盛地「暖暖東勢坑產業步道」及「七堵瑪陵坑瑪西桐花步道」，目前油桐花已陸續開放，尤其這幾天氣溫回暖，山上有花苞的花朵也將百花齊放，民眾可欣賞到佈滿桐花的雪白山巒。

每年4到6月間，為賞螢的全盛期，大量的螢火蟲穿梭在山林間，讓人憶起美好的回憶，基隆市政府指出，在地合法的最佳賞螢景點位於國立海洋大學旁的「龍崗生態園區（龍崗步道）」，園區內所見的螢火蟲種類多為黑翅螢、紅胸黑翅螢等，往年海大都會舉辦賞螢活動，今年雖因為疫情停辦，但只要做好防疫措施，依然可以安心暢遊。

市府指出，步道位於國立海洋大學男一宿舍後方，從入口處即可看見點點閃爍的螢燈，推薦民眾可在傍晚6點左右進入步道欣賞，螢火蟲的蛹為土繭，會散佈於步道附近的土壤上，民眾賞螢除了自身安全外，也需做好生態的保護工作，美景才可永續長存。

觀光及城市行銷處長曾姿雯提醒賞螢民眾，前往觀賞時要謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲的原則，使用手電筒需以紅色玻璃紙罩住，避免干擾螢火蟲活動，環境保育需從你我做起，每年才能欣賞到螢燈紛飛的夢幻場景。

(中時 )