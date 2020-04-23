交通部長林佳龍今（23）日在臉書表示，新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，身為「天空國家隊」的華航同仁堅守崗位、更臨危受命，完成一次又一次國家交付的任務：包括共計6架次的武漢包機、日本鑽石公主號包機、上海類包機，把1千多名國人平安送回台灣。林佳龍說，要對華航所有同仁的辛勞付出表達由衷的感謝和肯定，大家辛苦了。

林佳龍說，交通部挺航空，對航空業的紓困預算，已經由原來「紓困1.0」的48.63億元，大幅加碼78.95億元，擴增為127.58億元，對於航空公司最為關心的停留費，也將給予50%補貼。更提供 500億元政府信用保證紓困貸款及利息補貼，在交通部的協調整合之下，銀行也將提撥華航融資貸款。

另一方面，林佳龍表示，他也知道華航已經和企業工會完成協商，從5月份開始，由主管帶頭減薪20%～25%，員工減薪15%，雖然大家都不樂見減薪，但工會共體時艱，佳龍由衷感佩，所謂「患難見真情」，華航勞資雙方在危難時一起守護公司，相信等疫情過後，勞資雙方能夠迎接更美好的未來，民航業一定能夠早日恢復榮景，再度展翅高飛！

(工商 )