年僅18歲的彭姓年輕男子，昨深夜4時許駕駛BMW轎車，在台中市的台灣大道、平等街與自由路路口，疑似高速轉彎不慎，衝撞路旁汽車跟機車後，肇事車輛又自行打轉「飄移」百餘公尺才停止，彭男及1名男乘客下車後，看到車損狀況當場嚇呆，警方到場調查，彭男宣稱是撿手機才誤踩油門，但酒測後並無飲酒事實，但從車輛損害狀況來看，猶如電影版「玩命關頭」，實在有夠驚險。

據了解，剛成年不久的彭姓男子，今天清晨駕駛白色BMW，載著一名男性朋友，疑似轉彎不慎，在上述路口高速衝撞路旁一輛汽車與一輛機車，停在路旁停車格的汽車，被推撞至騎樓的柱子，由於力道過大，所以被撞的汽車車頭全毀，而彭男的駕駛的白色BMW汽車則打滑轉圈，「飄移」上百公尺才停止，兩車都幾乎全毀，也波及旁邊一輛停放中的機車。

台中市一分局交通分隊長張尹瑄表示，員警到場時立刻施行酒測，但2人都未飲酒，酒測值是零，而肇事的彭姓男子剛成年沒多久，當時是駕駛友人的車輛，宣稱是撿手機才發生意外，對於上百萬的修車費用，彭男則表示會跟朋友道歉賠償。

網友也撻伐彭男的高速危險駕駛行為，呼籲他「拜託要死自己去，不要害別人」，也在臉書網頁上紛紛留言討論，有網友認為依撞擊速度研判，彭男的車速極快，就像是電影中的「玩命關頭」，在市區內如此高速行駛會害到無辜路人，這種開車的行為相當要不得。

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(中時電子報)