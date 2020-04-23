孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中今開記者會，聲援上海東方衛視記者張經義。張亞中說對於民進黨政府這樣的做法，感到很憤怒。陸委會是在決定要處罰後，才在昨天匆匆找到NCC來擔任「告發機關」，這種已經定罪，再找到NCC擔任「告發機關」並進行審查的做法，是公然挑戰民主法治底線。若仍無法改變政府作法，他將尋求外界捐款，以協助張經義繳「罰款」，讓其心中有同胞溫暖，並可安心工作。

張亞中表示，政府存在的責任在於為人民謀福利，由於目前台灣經濟發展不理想，今日不少青年背井離鄉，遠至海外工作，政府不能提供足夠的就業機會與適當工作，應該已有慚愧。政府應該做的是幫助在海外工作的青年，讓他們能夠在當地安居樂業，而不是用政治意識形態去打擊他們、限制他們。

他稱，兩岸關係目前仍是敵對而非和平，政府的責任應是結束兩岸敵對，走向和平，而不是讓兩岸關係繼續敵對惡化，更不是讓一般百姓來承擔兩岸政治敵對所帶來的惡果。為保障人民憲法賦予的工作權，政府不應該限制人民選擇工作性質。即使基於目前兩岸仍屬敵對關係，政府要限制人民在大陸工作，也應有清楚地列舉，讓民眾有所適從。

張亞中認為，「兩岸人民關係條例」第33條第2項規定，台灣人民不得於中共黨政軍機構任職。而「任職」的範圍又很廣，在單位工作的正式編制或約聘人員，都可視為任職。因此政府應該考慮到各行業的專業，在顧及人權保障前提下，由陸委會與有關機關共同主導決定後公告。必須公告在列的單位才可以禁止。然而，到目前為止，政府並沒有完成這樣的公告，張經義任職的東方衛視，當然也不曾出現在公告之列。

張亞中提出，若仍無法改變民進黨政府的政治迫害，將尋求外界捐款，展現同胞情力量，以協助張經義繳所謂的「罰款」，讓其心中有同胞溫暖，並可安心工作。

(中時 )