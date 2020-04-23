染疫官兵波及家樂福6店閉店消毒 今起強制戴口罩 13:222020/04/23 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台家樂福包括量販店、便利購強制實施入場須配戴口罩。（家樂福提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台家樂福購物中心內美食街用餐桌已裝設防疫隔板。（家樂福提供） 敦睦艦隊磐石艦目前有28人感染新冠肺炎，足跡曾到訪家樂福桂林店、八德店、沙鹿店、鼎山店、楠梓店、新屏店，6店20日起陸續各閉店1天進行2次以上的消毒，今（23日）業者表示為保護顧客及門市工作人員健康安全，全台家樂福包括量販店、便利購強制實施入場須配戴口罩，如未配戴者將謝絕入場！ 目前6店經疫調過皆已恢復營運，此外，全台購物中心內美食街用餐桌已裝設防疫隔板，並且每桌相關1.5公尺社交距離，提升顧客用餐時的防疫措施，家樂福表示希望貼心照護每位顧客，提供健康安全的購物環境。 (中時 ) #家樂福 #顧客 #健康安全 #購物 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 科技防疫護移工 竹市經驗分享 04:102020/04/19 地方新聞 守護移工 多國語言宣導防疫 04:102020/04/20 地方新聞 英寶萊娛樂 捐贈防疫物資 04:102020/04/21 投資理財 貝克漢悶壞問台客 宅家如何保持樂觀 04:102020/04/21 娛樂新聞 感謝有你 議員爭取獎金 慰勞防疫人員 04:102020/04/22 地方新聞 世界地球日！防疫勤洗手也要環保 省水方法報你知 10:232020/04/22 生活 澎湖全縣外出戴口罩 網路一片罵聲 16:202020/04/22 社會 良心應召女 她為防疫堅持只做....每週少賺18萬 20:052020/04/22 社會 磐石艦官兵國中集合 引虛驚 04:102020/04/23 地方新聞 防疫從幼童做起 大崁國小響應八里區公所推廣防疫洗手歌 10:012020/04/23 社會 生活熱門新聞 直播》磐石艦再增1例確診 累計29人染疫 - 生活 辱陳道輝不是男子漢 趙天麟遭起底黑歷史...自己哭更兇 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 敦睦艦隊染疫風暴 宅神怒了：該負責的不是陳道輝而是他 - 生活 台中周六上午封城演練 盧秀燕：有備無患 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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