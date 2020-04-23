全台家樂福購物中心內美食街用餐桌已裝設防疫隔板。（家樂福提供）

敦睦艦隊磐石艦目前有28人感染新冠肺炎，足跡曾到訪家樂福桂林店、八德店、沙鹿店、鼎山店、楠梓店、新屏店，6店20日起陸續各閉店1天進行2次以上的消毒，今（23日）業者表示為保護顧客及門市工作人員健康安全，全台家樂福包括量販店、便利購強制實施入場須配戴口罩，如未配戴者將謝絕入場！

目前6店經疫調過皆已恢復營運，此外，全台購物中心內美食街用餐桌已裝設防疫隔板，並且每桌相關1.5公尺社交距離，提升顧客用餐時的防疫措施，家樂福表示希望貼心照護每位顧客，提供健康安全的購物環境。

(中時 )