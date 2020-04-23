政院急推紓困，但仍有不少地方政府都表示門檻高、條件嚴，導致申請合格率不到一半，蘇揆上午在院會表示，紓困救急，就是要及時雨，財政部長蘇建榮向他報告，各部會辦理紓困「平均核貸天數」4.8天，也比原來快很多，真正有發揮及時雨的功能。

蘇揆表示，上週五（4／17）他召集公股行庫的董總會議，告訴他們政府的態度，就是要「救產業、穩就業」，請各銀行務必配合國家政策，作業要簡便，核貸速度要快。才過一個禮拜(4／15至4／22)，財政部長蘇建榮跟他回報，成效已有明顯提升，各部會所辦理紓困貸款的「核准戶數」，從2300多件，倍增到5000多件，核貸金額更從250億元，增加到800多億元，「平均核貸天數」4.8天，也比原來快很多，真正有發揮及時雨的功能。

蘇揆並說，前天(21日)立法院才剛通過紓困特別條例修正案，昨天我就親自召開記者會，向國人報告政府紓困的最新情形，包括中低收入戶及弱勢民眾、計程車與遊覽車司機、自營業者、受創企業員工的現金紓困，本週就有超過90萬人可以收到，這是「加發」的部分。

蘇揆在行政院會上也說，他也請各部會秉持「寬一點、快一點、方便一點」原則，親自掌握你所屬部會辦理紓困的情形，提高效率努力做，讓這些最需要救助的民眾可以早一點領到補助，協助他們度過難關。

此外，蘇揆也說，他也請各有關部會注意，紓困措施要照顧的就是真正受疫情影響的那些企業、那群人民。不少地方政府都表示門檻高、條件嚴，導致申請合格率不到一半，我看到昨天勞動部己經主動研議後決定放寬適用資格，這就是一個會傾聽民意、懂得調整、貼近民意的政府。

(中時 )