民眾防疫宅在家，就近購買的需求提高！7-ELEVEN今（23）宣布，因應民眾「就近買、安心吃」需求，即日起將過去風靡一時、期間或區域限定的料理，如麵屋一燈聯名「濃厚胡麻冷沾麵」，還有網友好評的「泰式打拋雞拌麵」等，還有多款正餐、輕食、飲料、烘焙及甜點等明星商品，再度大集合重返上市，讓民眾就近吃到餐廳等級的料理！

7-ELEVEN指出，門市共提供超過200種的鮮食商品，堪稱最大的「社會廚房」，且均經第三公正單位檢驗合格，讓民眾可以就近買、安心吃。

據7-ELEVEN介紹，此次強勢回歸的鮮食中，首推與「日本拉麵之王」麵屋一燈聯名推出的「濃厚胡麻冷沾麵」，這是麵屋一燈專為小七開發的經典菜單升級版，以主廚指導獨家鰹魚醬汁搭配頂級芝麻醬，配上鮮嫩雞胸、石安牧場溏心蛋，及有咬勁的粗麵體，2018年雙方首度聯名就創下銷售突破200萬份紀錄，締造上億元業績，即日起再度上架開賣。

另外，還有網友好評的「泰式打拋雞拌麵」，主打泰式料理主廚指導使用泰國直輸打拋醬，高溫爆炒雞絞肉，做成香氣濃郁的打拋雞，搭配薄皮酥炸雞腿排及青刀豆，這次重新回歸更因應消費者需求，再調整降低辣度；還有去年曾上市的「歐姆蛋包飯」，主打日本蛋包飯專賣店口感，擬真現做蛋包，口感滑嫩。

此外，搶攻換季商機，7-ELEVEN也推出凱薩風味輕食，如去年夏季區域限定試賣的「凱薩風味雞肉起司堡」，以手切雞胸肉片搭配多樣生菜、起司；另一款「凱薩風味雞肉沙拉」則於4月初區域上市，以優質蛋白雞胸肉搭配爽脆蔬菜與凱薩沙拉，已成功帶動相關業績成長超過1成。

飲品部分，7-ELEVEN現調飲品CITY TEA現萃茶，即日起推出季節限定的「日式蜜柚茶」，特選酸味淡、香氣高雅的日本柚子，以四季春青茶為基底搭配香濃蜂蜜，還吃得到果肉。

7-ELEVEN指出，還有甜點控會喜歡的德記洋行旗下優菓甜坊，「優菓甜坊透沁日(仙草凍)」、「優菓甜坊浮雲花（黑糖豆花）」連續兩年夏天在小七共銷售超過80萬碗，即日起再全新推出「優菓甜坊微戀玉（黑糖檸檬愛玉）」，內附檸檬糖包及黑糖糖包，是適合夏季消暑的滋味。

除了重磅回歸的鮮食系列外，7-ELEVEN也宣布，旗下可愛的OPEN!家族加入鮮食限定包裝的行列，包括「歐姆蛋牛肉咖哩飯」、「歐姆蛋明太子海鮮飯」及熱銷近10年的「吉士豬肉堡」，還有「鹹蛋黃炒飯」、「台式馬卡龍」等，囊括早餐、正餐、飯後水果及甜點，都有不同OPEN!家族的可愛包裝。

(工商 )