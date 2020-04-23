◎周揚青毀滅式分手 揭羅志祥不正當男女關係

周揚青今（23日）一半在微博發文證實已和羅志祥（小豬）分手，爆料小豬私生活混亂！周揚青嗆小豬是渣男，交往期間會和其他兄弟叫女生出來玩，甚至會進行多人運動（多P），小豬一但沒和周揚青在一起，幾乎天天約不同女生回家，甚至和旗下女藝人、化妝師都有長期的不正當男女關係，最後這段文字引發網友好奇，直接翻出小豬旗下女藝人只有愷樂，許多人為此感到震驚。

◎紓困方案 酷碰券支持度僅0.9％

行政院強推酷碰券，不過國民黨上午公布「經濟紓困民調」，發現在發現金、減稅等各種作法中，酷碰券支持度竟陪未座，竟僅0.9％，且有33.9％民眾認為應發放消費券或現金。民調也顯示逾92％民眾認為新冠肺炎疫情已實質影響台灣經濟，有62％民眾自己或家人收入減少。而針對現行紓困補助政策，有近63％民眾搞不懂，且僅2％民眾提出紓困補助申請，顯示現行紓困補助方案根本無法達到實質紓困的效果。

◎華航確定減薪 董座：有額外獎勵

中華航空拍板全面減薪，傳出機師不滿貨機工作量增大卻被減薪，華航董事長謝世謙今回應，減薪是為了讓公司生存下去，機師當然辛苦，但這是兩回事，而辛苦「會有另外的獎勵」。

◎用戶帳號疑遭入侵 任天堂給建議

新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球，迫使多國啟動封城、限制社交距離等措施來進一步防止疫情擴散。限縮外出的政策催生一波宅經濟商機，遊戲就是其一。而任天堂(Nintendo)由於 3 月份推出《集合吧！動物森友會》Switch 遊戲造成轟動，連帶帶動 Switch 遊戲主機熱銷，在供應鏈因為疫情而供貨吃緊的情況下，更讓 Switch 成為大熱商品。不過這波商機也讓有心人眼紅，近日有不少 Switch 使用者在網路上抱怨帳戶疑似被第三方入侵。對此，任天堂建議使用者應該啟用兩步驟驗證(2-Step Verification)，來保護帳戶安全。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)