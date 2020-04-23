敦睦艦隊官兵染疫，讓社會大眾人心惶惶，民眾黨今(23)日表示，面對疫情，最不需要就是獵巫，不應該把基層的士官兵當作敵人去攻擊，而是要檢討改進這積習已深的制度，直指「國防、國安高層不老實，擠牙膏式的吐露真相，才是目前讓軍方形象毀損的主要原因，離營休假的官兵也是受害者。」

民眾黨發表聲明指出，國軍是保護國家最重要的靠山，在這次軍艦染疫的風波中，基層的官兵壓力相當大，軍隊躁動不安；民眾黨立院黨團也認為，這對國家安全非常不利，軍人是抵抗外敵最重要的命脈，首要是穩定基層軍心。民眾黨表示，做為三軍統帥的總統蔡英文已經道歉，表示願意負起全責，目前最重要的是亡羊補牢，面對問題，解決問題，好好解決防疫體系的系統缺陷，台灣在疫情期間標榜「Taiwan can help」，也該讓疫情中心與公衛體系「Can help」國軍，不再讓群聚感染危害官兵身體健康。

民眾黨呼籲，這一波疫情讓國軍士氣低迷，政治人物共同作為國家的一份子，這時候不應該是切割，更不應該在國會殿堂與政論節目上高聲斥責，而是擁抱辛苦的基層官兵，一起挺過風暴。

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(中時電子報)