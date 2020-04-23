貪污案大逆轉，高市府工務局建管處前副處長李政賢涉嫌護航建商及跑照業者，住處被搜出紅包、禮券及大批洋酒，一審依貪汙、公務員登載不實等罪判6年8月。高雄高分院23日宣判，紅包禮券不能證明來源，判李政賢收賄無罪，公務員登載不實部分遭駁回、仍維持1年2月，可上訴。

檢調查出，高雄豪宅國硯建案為了在2013年9月順利取得使照，本來應依法在各廚房施作防火隔間及防火門，最後只施作防火隔間應付，並由建築師出具不實的竣工檢查報告及竣工圖等，由跑照業者向建管處申請使照。

建管處副處長李政賢明知該建案施作有違法令，卻指示工程員吳家宏「依照慣例，現場如果沒有使用燃氣設備，廚房就不用有防火隔間」，在使照審查表上放水，最後由李政賢核章，讓該建案於2013年9月取得使照。

全案在2015年初爆發，檢調在李政賢家中查扣疑似百萬餘元賄款、紅包及洋酒禮盒。另還查出有建築師事務所員工為求申請執照順利，曾於2014年1、8月間藉過年、中秋節送禮行賄，到李政賢住處各交付面額2萬元郵政禮券給李妻。

當時此案還導致建管處長請辭，建管人事大調動。工務局為了防弊，還對此事件訂出各類建築執照審查標準作業程序，並就行政與技術分立、提升發照透明化、加強教育訓練和落實輪調制度。

整起官商勾結弊案，一審李政賢遭判6年8月、褫奪公權4年，工程員吳家宏1年2月，國硯建案負責人杜春宗8月，跑照業者楊小慧7月，工程公司工地負責人黃東開4月、國硯建案監造建築師郭榮煌6月，均得易科罰金；建築事務所楊明華判1年、褫奪公權1年。

二審法官認為，紅包及禮券無法證明來源，李政賢收賄部分無罪，但公務員登載不實部分遭駁回、仍維持1年2月。吳家宏改判1年1月，杜春宗維持原判8月，楊小慧改判6月，楊明華改判無罪。

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(中時 )