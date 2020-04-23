為確保各園抽籤直播當日皆能順利進行，已於4月20日及22日分別進行2次全市性直播演練。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

每年公幼招生從登記入園到抽籤人滿為患，今年因應防疫，台南市教育局絞盡腦汁避免大批家長群聚排隊，今年首創線上直播方式進行抽籤，並督導每年有較多人登記的熱門園所應延長報名天數，分散交叉感染風險，用最精簡人力發揮最高效益，降低疫情傳染風險，同時也確保資訊透明使家長安心。

今年台南市公幼下學期招生登記將於29日截止，登記名額超過招生名額的園所，將統一在5月1日上午9時起，由各園所依規定舉辦公開抽籤。台南市鑑於敦睦艦隊確診案例在台南提升潛在社區傳染風險，4月23日起校園已全面禁止對外開放，對於即將到來的幼兒園新生入園抽韱，教育局也創新採用線上直播現場抽籤方式，兼顧防疫和資訊透明化，台南市長黃偉哲也給予肯定，強調目前國內疫情尚未舒緩前，善用資訊科技遠端視訊，即使家長不到現場，也能即時掌握抽籤結果。

教育局長鄭新輝表示，本年度公立幼兒園新生入園登記抽籤作業，因報名時為確認資料、保障隱私權等考量，仍需家長親自到場，但基於分散人潮的防疫需求，針對有較多人登記之熱門園所，已請園方延長報名天數，而原由家長參與現場抽籤，也改由園所邀請3位公正人士全程錄影並線上即時直播，讓沒到場的家長也能掌握抽籤結果。

教育局表示，為確保各園抽籤直播當日皆能順利進行，已於4月20日及22日分別進行2次全市性直播演練，測試流量及瞭解各園所演練情形。家長可至本市公幼新生入園管理系統查詢各園演練直播網址，亦可於5月1日再連結觀看抽籤實況。另實際抽籤當日如直播信號中斷，仍會全程錄影以供事後檢視，請家長放心。

(中時 )