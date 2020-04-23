蔡政府紓困方案強推酷碰券，前國民黨副祕書長蔡正元今天明白表態反對酷碰券。他說搞酷碰券是「胡亂耍酷」，蔡政府還辯稱「已發現金」，根本是狡辯。

蔡正元在臉書發文說，酷碰券其實是英文coupon的翻譯，經濟部長沈榮津不是吹噓說他只習慣「講台語」嗎？那就請用「台語」唸唸看！

他說，疏困也好，救急也好，酷碰券要排除一大堆弱勢，台灣島上的弱勢階級，剛好都是不會使用行動支持的人，難道蔡政府只想「耍酷」嗎？酷碰券還要先花4千元，才會退1千元，蔡政府是打七五折的百貨公司嗎？

蔡正元說，不要再扯什麼已經發現金了。國際上講「發現金」，全是針對「國民」身份而言；蔡政府辯稱也有「發現金」，是針對「特定人士」，這是狡辯。

他強調，美國、日本、香港、新加坡都發現金，德國光資助藝文表演界就發放1.6兆台幣，蔡政府堅決不發現金，被媒體批為像個「發錢大爺」。搞什麼「酷碰券」，胡亂耍酷！

(中時 )