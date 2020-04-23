台北富邦商業銀行為增進國際化發展、擴展金融服務領域、強化對澳洲商情掌握，規畫設立澳洲雪梨代表人辦事處，以瞭解當地金融市場發展、掌握潛在金融業務契機，獲金管會核准向澳洲主管機關申請設立。

金管會表示，目前在澳洲設有分支機構的國銀，包括台銀、合庫、一銀、華銀、兆豐銀、台企銀、玉山銀、台新銀及中信銀等9家，合計設有12家分行及1家代表人辦事處，北富銀為第10家擬赴澳洲設立分支機構的國銀。

其中，兆豐銀在雪梨、布里斯本、墨爾本均設有分行，台企銀、玉山銀在雪梨及布里斯本均設有分行。台銀、華銀設有雪梨分行，合庫設有墨爾本分行，一銀及台新銀則設有布里斯本分行，中信銀在雪梨設立代表人辦事處。

為配合新南向政策，金管會2017年連續核准合庫申設墨爾本分行、玉山銀申設布里斯本分行，目前均已開業營運。而土銀2017年亦獲金管會核准赴澳洲設立分行或辦事處，據了解將在布里斯本設立分行，預計今年底前可望完成。

據金管會統計，在國銀2019年海外分支機構獲利中，澳洲以稅前獲利13.9億元位居第9名，較2018年小降1名，主因國銀去年新加坡營運恢復獲利、總排名回升至第6名所致。不過，澳洲去年獲利年增達19.8％，成長率在前十強中位居第3，表現不俗。

(時報資訊)