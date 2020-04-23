新冠肺炎(COVID-19)使得居家工作推升雲端伺服器需求，抵銷了手機應用之衰退，韓國記憶體大廠SK海力士第1季財報優於預期。SK海力士也示警，市場面臨不確定性，若疫情持續延長，恐擾亂生產活動與需求。

台灣DRAM大廠南亞科(2408)對市況看法一致。總經理李培瑛表示，因2019冠狀病毒疾病疫情影響，居家辦公、虛擬教學及線上購物等需求，帶動資料中心、筆記型電腦、平板電腦及網通設備等市場DRAM需求增加。但智慧手機、車用及物聯網需求相對疲弱，預期上述市況將延續到第2季或是第3季。

李培瑛表示，若疫情能夠在第2季獲得控制，第2季及第3季市況可望逐季好轉；若疫情延續到第3季，恐將影響全球經濟及就業情況，下半年市況可能趨緩。南亞科也隨著產業近況需求不淡，第1季獲利好轉，稅後淨利19.28億元，季增近5成，每股純益0.63元。

SK海力士公布財報優預期，第1季營收年增6.3%，為7.19兆韓元，優於分析師預估的6.97兆韓元。營業利益年減41.4%，為8003億韓元，超出分析師預估的4740億韓元。淨利年減41.1%，為6491億韓元，超過分析師預估的3690億韓元。

SK海力士第1季DRAM晶片出貨季減4%，平均出貨價格則較前季上漲3%；第1季NAND晶片出貨季增12%，平均出貨價格亦漲7%。

SK海力士表示，記憶體晶片市場面臨前所未見的不確定性。智慧手機銷售將下滑，中長期而言，伺服器記憶體晶片市場可望成長。若這場大流行病持續時間延長，可能使需求震盪加劇，並打亂生產活動。

(時報資訊)