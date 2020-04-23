新冠肺炎對交通產業造成嚴重衝擊，交通部提出航空業500億元專案融通貸款保證紓困方案，交通部審查小組昨完成審查；同時海運及陸運部分也提供多項補助措施，交通部長林佳龍今下午將出席行政院紓困振興方案記者會，說明陸海空業者協助方案。

交通部針對航空業紓困，500億元專案融通貸款保證紓困方案，共有國籍航空業、航空站地勤業、空廚業等11家業者提出，經過審查小組審查通過融通貸款總計498.2億元，預計最快4月底由信保基金完成後續聯審作業後，業者即可與承貸銀行順利完成簽約並取得融通貸款，另此次貸款業者亦可同時申請利息補貼。

海運業者紓困方面，交通部將補貼對象擴及服務離島地區民眾需求而無法停航或減班的海運業者、載客小船業駕駛及助手、小三通客運場站內商業服務設施承租業者；同時增加客船檢查及維修費用之補貼項目，積極與業者共度經營困境。

陸運部分，交通部提供計程車與遊覽車駕駛每月1萬元薪資補貼，共3萬元，截至20日，公路總局完成4萬5994件申請案件，共計4億5994萬元補助款撥到申請人帳戶。

(中時 )