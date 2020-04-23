男生最慘的事莫過於被戴綠帽。一名大陸男網友日前在微博表示，女友單獨出去旅遊2天，卻異常晚上8點就想睡覺，還po上女友傳給他的飯店房間照片說：「她住的酒店和我平時見到的不太一樣， 為什麼還有投影機？」。

原po查覺女友異常晚上8點就想睡，通訊留言覺冷淡。（圖／翻攝自臉書社團靠北女友）

臉書社群「靠北女友」日前轉貼這則貼文，文中有2人的對話截圖，原po的女友晚上7：05分傳訊「我現在只想回去睡覺」，原po回了「我剛剛回來」、「有點點想妳」之後，女友回傳一張飯店房店房間照片，再冷淡寫著「睡覺」、「遭不住了」、「剛充上電」、「醒了再說」之後，2人就沒再對話。原po直覺「不對勁」，於是將飯店房間照片po上網，問大家「女友住的酒店和平時看到的不太一樣，裡面怎會有投影機？」

一堆熱心網友看到2人對話內容與po圖，開始扮起柯南留言分析：「旅遊恩愛房大圓床，你讓她拍一下天花板上面有沒有鏡子， 這是方便在辦正事的同時所使用」、「床單的皺褶像是她一個人躺床上弄出來的嗎？連作案現場都沒整理好就給你發了房間的照片，急急忙忙的說準備睡覺」，直指原po的女友有「劈腿」嫌疑。

還有眼尖網友看到房間沙發放了1支手機：「如果你女友用手機拍照， 那沙發上另1支手機是誰的？明明是小王的證據」。把原po嚇得直喊：「求求你們別說了」。

其他網友也直指原po的女友劈腿「早睡就是有問題」、「這個房間有點別致啊」、「睡沒睡自己心裡沒數」，還有人勸原po：「與其自己在這邊亂猜，不如直接跟女友攤牌吧！」

網友直指床上的手機是小王的。（圖／翻攝自臉書社團靠北女友）

(中時電子報)