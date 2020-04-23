2020 年上半年三星(Samsung)與華為(Huawei)旗艦手機兩大扛霸子 Galaxy S20 Ultra 與 P40 Pro 相機對決，到底誰能勝出？根據專業相機評測機構《DxOMark》觀點，三星 Galaxy S20 Ultra 略遜一籌，並未再度刷新由 P40 Pro 寫下的手機相機最高紀錄，僅以 122 總分並列第 5，成績並不是太過亮眼。

一如《DxOMark》網站預告，他們在本周公布了三星 Galaxy S20 Ultra 的相機評測報告，主相機總分以 122 分跟榮耀(Honor) V30 Pro(2019年12月在北京發表)並列第 5，領先華為 2019 年下半年推出的 Mate 30 Pro(121分)僅有 1 分差距；而華為最新 P40 Pro 仍以主相機總分 128 的分數(前相機103分)佔據手機相機排行榜的第一位。

專業相機評測機構 DxOMark 給三星 Galaxy S20 Ultra 主相機 122 分的成績，僅排當前第 5。(左圖黃慧雯攝、右圖摘自DxOMark)

DxOMark 三星 Galaxy S20 Ultra 主相機的靜態攝影與動態錄影分項成績。(摘自DxOMark)

細看詳細評測報告，三星 Galaxy S20 Ultra 主相機靜態攝影取得了 132 分、動態錄影則是 102 分，對比華為 P40 Pro 各別的 140 分、105 分都略有差距。報告指出，三星 Galaxy S20 Ultra 主相機在拍照時的優點是成色好看、動態範圍寬廣、噪點控制得宜、超廣角鏡頭拍攝的照片顏色與曝光也控制得很好，在使用閃光燈時仍有良好曝光與高度還原細節；缺點則是低光源環境下自動對焦緩慢、室內或室外拍照有時會出現白平衡偏移、變焦時出現明顯假影(artifacts)、超廣角拍攝時出現明顯假影與細節不足，以及夜間模式會曝光不足等問題。

動態錄影方面，Galaxy S20 Ultra 的優點則是低光源下拍攝目標的曝光精準、大多數情況下噪點都很少、戶外能拍攝出生動與令人愉悅的影像、手持狀態下的影片穩定性很好；缺點則是高對比環境下動態範圍有其限制、低鎢絲燈光源下紅色色調會出現明顯偏移、低光源下所拍攝的影像細節不足。

對比三星 Galaxy S20 Ultra 與華為 P40 Pro 的相機評測報告，內容指出 Galaxy S20 Ultra 主相機在自動對焦、質地表現、假影、夜景、對焦的表現上，都與 P40 Pro 的表現有較明顯的差距。其中，或許令人更在意的是在對焦表現上的落後。因為三星 Galaxy S20 Ultra 具備 100 倍變焦的功能是官方主打的特色之一，但是表現上卻不甚完美。而靜態拍攝上明顯優於 P40 Pro 之處就屬超廣角拍攝。錄影上，Galaxy S20 Ultra 則是在穩定性、對焦、質地表現上略遜於 P40 Pro。

不過，嚴格算起來，三星 Galaxy S20 Ultra 仍舊是一款在相機表現上十分出色的手機。畢竟，評測報告是以嚴苛的測試環境來深入了解相機表現，對比的也是當前最新穎的手機，是強強對決，雙方差距並不明顯，且相機表現也並非唯一可衡量手機整體性能的指標。比較 2019 年 Galaxy S10+ 的主相機分數 113 分，Galaxy S20 Ultra 進步仍舊是十分明顯。值得留意的是，《DxOMark》這一次並沒有公布 Galaxy S20 Ultra 的前相機分數，也就是說這一款手機的相機評測報告還待更新，才會更完整。

(中時電子報)