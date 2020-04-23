新冠肺炎疫情延燒，全台最大即時外送平台 foodpanda 觀察疫情期間的使用者輪廓，發現 25 歲至 44 歲為最頻繁使用即時外送服務的族群，而 60 歲以上的客群也快速崛起，顯示銀髮族也開始瘋外送！ foodpanda 透過平台數據觀察，並分析銀髮族的生活習慣，得知年長者喜歡到餐廳用餐、參與社區共餐或自行開伙，經常性的外出用餐或上市場買菜可能增加染疫風險，因此 foodpanda 於疫情爆發後即攜手智樂活樂齡活動社群，開辦實體課程並拍攝教學影片教阿公阿嬤使用 APP 訂購美食餐點與生活必需品，更提供樂齡族專屬優惠碼，讓長輩們在疫情期間不需出門、靠自己就能讓美食及商品輕鬆送到家。

foodpanda 董事總經理方俊強表示，foodpanda 透過服務讓銀髮族過更輕鬆便利的生活，現在正處於敏感時期，因此foodpanda積極投入資源，期望長輩能透過即時外送服務建立更安心的生活方式，好好保護自己。方俊強很開心有機會能藉由小講堂實際與長輩接觸，希望 foodpanda 能在疫情期間，將美食及生鮮食材送到長輩手中，無須大費周章上餐廳或是親自跑市場，在家就能輕鬆享用或烹煮美食。

foodpanda 攜手擁有豐富資源的智樂活樂齡活動社群，合力舉辦線下教學課程，由老師親自帶長輩們實際操作 foodpanda APP ，降低長輩們對現代科技的不熟悉與畏懼感。另外也製作線上教學影片，針對每個訂餐步驟進行詳細解說，不論是搜尋餐點、下訂單、付款方式還是完成取餐，讓長輩都能輕鬆掌握網路訂餐模式。即使獨自在家，也能透過手機 APP 完成訂餐、日用品購買的需求，有效減少外出次數。

方俊強表示，foodpanda 與智樂活樂齡活動社群特地安排於清明連假前，透過 51 個 LINE 群組發送 foodpanda APP 下載連結及樂齡族專屬優惠碼，也同步公告在群組記事本，觸及雙北超過 2,000 位社群成員，並吸引長輩們在假期間主動試用。無論是線下課堂或是線上訊息，長輩們皆積極參與並主動詢問操作上的問題，不難看出樂齡族都對新科技感到躍躍欲試。

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