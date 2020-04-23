新冠肺炎疫情延燒，台中市包括衛生、環保、民政、經發等多個執行防疫工作人員，最近忙得人仰馬翻，但參與第一線消毒清潔人員，穿戴個人防護裝備不一，有的只有配戴口罩、有的「全副武裝」上陣；市議員邱素貞23日要求市府重視防疫人員安全，提供必要裝備，避免徒增被感染風險。

邱素貞表示，去年底大陸爆發新冠肺炎疫情，截至22日止，全球確診數達263萬1912例，死亡則是18萬3309例。今年初台灣出現首例確診病例，迄今全台感染人數有426例，其中台中市確診數有40人。

邱素貞說，正當台中市緊鑼密鼓執行防疫工作之際，未料，海軍磐石軍艦日前出現新冠病毒確診個案後，軍方緊急召回海軍官兵檢疫隔離，但軍方集合地點，竟選在人潮密集的「台中一中校門口」，引起廣大爭議與恐慌，為讓消費者放心，台中市府立即派清潔隊及消毒大隊至4處接觸場所，展開全面消毒。

據參與清潔消毒行程者向邱素貞反應，配合執行防疫作為單位的個人防疫裝備「參差不齊」，憂心成為另類受害者，希望市府重視改善。

陳情者心痛的說，他到現場時，只有配戴口罩做簡便防護而已，完全沒有其它防護裝備可用，但同行參與執行防疫單位人員，卻全身「全副武裝」，不但有防護頭盔、防護面罩、防毒面具，連手套、防護鞋等裝備樣樣俱全，當下感覺一陣心酸，憂心自己成為被感染受害者。

邱素貞指出，防疫人員相當辛苦，包括衛生、環保、民政、經發、警政等單位每天工作量爆表，連最基層的里幹事也都要去關懷居家檢疫人員，大家無怨無悔付出，快要撐不下去了，希望市府檢討強化防疫裝備，例如增加護目鏡、手套甚至面罩、防水隔離衣等相關防護裝備，以降低疫情執行過程中的任何風險，才能繼續和疫情打延長賽。

(中時 )