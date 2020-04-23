青農董韋志，因為疫情各地母親節慶祝活動都取消，直接影響康乃馨銷量，因此乾脆放棄採收，改開放讓民眾打卡拍照。(吳建輝攝)

彰化縣是農業大縣，國產康乃馨彰化縣種植面積約35公頃，占全國總面積約90％，品種多達60餘種。(吳建輝攝)

彰化花農栽培技術純熟，花型花色眾多、貨源穩定、質量佳且價格平實，除了農會，縣府也與知名電商小三美日合作，推出彰化優鮮盆花宅配到府的服務。(吳建輝攝)

一年一度的母親節即將到來，但受到新冠肺炎影響，各地母親節慶祝活動紛紛取消，也直接影響到康乃馨的銷量，彰化就有種植康乃馨的青農乾脆放棄採收，改開放讓民眾打卡拍照，五顏六色的康乃馨，形成一片美麗的花海，有民眾表示，沒有一次看到這麼多康乃馨過，相當美麗。

在彰化縣田尾鄉種植康乃馨的青農董韋志，今年才30歲，別看他年紀輕輕，退伍後就繼承父業，種植康乃馨已有10年的經驗，董韋志說，今年受到疫情影響，預估康乃馨整體買氣會掉3成，因此才想說乾脆不收，改讓民眾打卡拍照。

董韋志說，今年因疫情訂單受到些微影響，但整體批發價格與往年相差不遠，這批康乃馨是去年4月種下，像選舉年或母親節等活動，可以去增減產量，但像疫情這種不可控的因素，他們也無法預測，所以這次改變策略，盡量減少疫情所帶來的衝擊。

董韋志說，因為現場的康乃馨目前還在成長階段相較脆弱，未來民眾到康乃馨秘境參觀，可能會酌收百元內維護費，但會附贈一束美麗的康乃馨，每束會有10支左右，讓參觀的民眾除了沉浸在浪漫的花海中，還能拿花回家讓媽媽馨情美麗又開心。

(中時 )