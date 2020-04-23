新冠肺炎疫情在台灣仍未平息，為救經濟，行政院端出在疫情趨緩後發放酷碰券或振興經濟抵用券，但因為限制多多，讓業者民眾怨聲載道。國民黨近期也對此做「經濟紓困民調」，今公布結果指出，「酷碰券僅有0.9%的支持度」，實在是慘不忍睹。

國民黨今23日舉行「護健康，救經濟，紓困振興方案總體檢」記者會，文傳會公布蔡政府經濟紓困政策的各項方案支持度，主委王育敏指出，有超過9成民眾認為新型冠狀肺炎已實質影響台灣經濟，在申請紓困補助方面，全國僅2%民眾申請補助。

王育敏表示，酷碰券政策讓人民完全無感，有33.9%受訪民眾認同紓困方案應採發放現金或消費券，另外，23.4%受訪者認為要補貼員工薪資，也有22%民眾有感政府要減稅，6.9%民眾則是支持無息貸款，令人驚訝的是，僅0.9%民眾支持酷碰券。這項民調顯示，政府並未深刻認知基層民眾真正的需求，和民意差太遠。

國民黨呼籲蔡政府民生紓困政策，應該要有所改變，應知道要轉彎，不是一昧蠻幹，國民黨在此次紓困案中，黨團和黨中央已多次呼籲，應發放現金，蔡政府莫要一意孤行錯誤的紓困政策，和民意脫節。且此次調查更發現，有高達96%民眾「沒有提出紓困補助申請」，王育敏重申，蔡政府應遵循國民黨腳步，早日改發放現金。

此項民調系國民黨委託「台灣優勢客服科技公司」於4月18-19日進行電話訪問，成功有效樣本數為1068份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負5.6%。

許多網友也紛紛在國民黨臉書直播中留言，「好的政府讓人民過好日子，蔡政府顯然不是」、「真的很多勞工領不到，同事很多都陷入困境，蔡政府一定要檢討」、「懷念馬總統發消費券，每位國民都有券可用，這才真的公平」、「無良政府！沒感受苦民所苦」、「酷碰卷根本就是錯誤政策，大家都苦哈哈了，哪有錢先去消費4千元，才可拿回1千元，簡直欺負窮困勞工」。

(中時電子報)