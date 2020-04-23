高雄市某地政事務所蘇姓公務員利用職務之便，去年涉嫌趁多位民眾申請承租或承購國有地時，向對方謊稱須收代辦費，先後詐取民眾共29萬7000元，全案經橋頭地檢署偵查終結，檢方23日依違反貪汙治罪條例罪嫌起訴蘇嫌。

檢方起訴書指出，在地政事務所服務的蘇姓公務員，明知民眾於申請承租或承購國有地，可直接自行向財政部國有財產署申請，無須另行繳納費用等，卻趁職務之便，自2019年5月起，陸續趁民眾申請鑑界測量以便辦理承租使用等事宜，佯稱地政事務所及國有財產署等行政機關要收取費用等理由為由，先後向6位民眾詐取共計29萬7000元的不法金額。

檢方偵查後，認定蘇嫌共計6次詐財行為，均犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款利用職務上之機會詐欺取財罪嫌，依法將蘇嫌起訴。

不過，檢方認為，被告蘇嫌已經自動繳交全部犯罪所得，並於偵查中自白，且各次單獨收取的金額均為5萬元以下，若於審判中也自白，請法官依貪汙治罪條例第8條第2項、第12條第1項規定，減輕其刑。

(中時 )