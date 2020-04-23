台中市政府消防局火災證物鑑定實驗室4年前開始運作，屢獲TAF國際ISO 17025實驗室及內政部消防署評鑑，取得國內外雙認證的火災證物鑑定實驗室，每年通過消防署模擬火災證物盲樣測試；今年進階參加「2020美國CTS測試服務機構的國際實驗室能力測試」，提升鑑定能量。

台中市消防局表示，火災原因調查攸關民眾權益甚鉅，須以科學方法鑑析證物，消防局除積極將各項證物鑑定步驟標準化，並建立品質管理制度，並藉由通過國際ISO認證及內政部消防署評核認證，提升火災證物鑑定實驗室公信力，以科學佐證火災原因調查結果，保障民眾權益。

消防局指出，台中市政府消防局火災證物鑑定實驗室，於106年取得內政部消防署評鑑及TAF國際ISO 17025實驗室認證，內政部消防署為評判參與評鑑證物鑑定實驗室的鑑定能力，並於每年年初寄送未知樣品（盲樣）測試，台中火災證物鑑定實驗室均順利通過，對消防局火災證物鑑定實驗室人員一大肯定。

消防局表示，TAF國際認證及內政部消防署雙認證期限均將進行展延評鑑，並因應國際ISO標準於2018年大改版，實驗室將依新版標準提出認證，朝國際化實驗室邁進，今年首次報名2020美國CTS測試服務機構（Collaborative Testing Services, Inc.），所辦理國際實驗室能力測試，增添可信度與鑑定能力。

(中時 )