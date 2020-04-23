海軍敦睦艦隊確診者足跡陸續曝光且擴大，量販龍頭家樂福截至目前已有六家分店被點名，包括「高雄鼎山」、「台中沙鹿」、「桃園八德」、「台北桂林」，以及後來新增的「高雄楠梓」、「屏東新屏」。家樂福強調，目前六家分店都已完成全館關店消毒，並經過衛生單位確認後才重新開幕，目前正常營業中！

不過，家樂福防疫措施也因此再升級！家樂福今（23）宣布，為保護顧客及門市工作人員健康安全，全台家樂福（量販店／便利購）將實施入場必須配戴口罩，如未配戴者，將謝絕入場。由於目前量販超市通路大多維持在宣導階段，家樂福此一措施可望成為首例！

家樂福並指出，全台家樂福購物中心內的「美食街」用餐區，餐桌皆已加裝「防疫隔板」，且每桌拉開1.5公尺的社交距離，讓顧客用餐安全性更提升。

而在此之前，家樂福推出的多項防疫措施也持續實施，包括賣場入口量測體溫、入口提供酒精消毒、針對手扶梯／電梯／冰箱把手等加強消毒、規畫社交安全距離動線，以及在生鮮蔬果區提供一次性手套等，員工也強化自主管理，包括量體溫、戴口罩、護目鏡、手套等），致力提供顧客更安全的購物環境。

(工商 )