隨著母親節的腳步接近，各大糕餅品牌紛紛推出新產品、搶攻送禮商機。其中，知名甜點品牌「微熱山丘」推出期間限定商品「粉紅蘋果酥」，即日起於官網及全台實體通路上市；微熱山丘同時發起臉書「The Greatest Love of All」活動，將依據募集到的目標留言則數，提出相應數量的粉紅蘋果酥，分享給特定的照護單位。

微熱山丘表示，期間限定新品「粉紅蘋果酥」，蘋果酥選用日本青森的「紅玉蘋果」，以特殊糖漬慢煮的方式，維持紅玉蘋果果丁的色澤與清脆口感，讓紅玉蘋果酸甜與清脆的風味封存於深紅色的蘋果醬，去年推出以來大獲好評。

至於酥皮淋上的紅寶石巧克力（Ruby Chocolate），是從天然紅寶石可可豆萃取提煉而成，清新淡雅的香氣與傳統巧克力不同，食用時可嚐到些許天然的梅果香氣，天然擁有吸睛的粉紅色澤，在巧克力中獨樹一格。

產品包裝設計以經典牛皮紙盒加上粉色蘋果插畫，搭配細緻粉紅緞帶，讓禮盒呈現溫潤的粉紅氣氛，加上微熱山丘限定版布提袋，紅玉蘋果上刻畫專屬的暖心文字「The Greatest Love」，傳遞真摯的心意與感謝每位收到粉紅蘋果酥的人。

自4/24起，微熱山丘FB粉絲團貼文募集誠摯的留言，凡於「The Greatest Love of All謝謝生活中的她」活動貼文留下感謝文字，微熱山丘將依據募集到的目標留言則數，提出相應數量的粉紅蘋果酥，分享給特定的照護單位，讓大家的溫暖得以轉化形式也傳遞到社會各個角落。

(工商 )