大湖鄉長胡娘妹、代表會主席謝見德、縣議員徐欽鴻等地方人士，出席布口罩捐贈儀式。（巫靜婷攝）

大湖社區發展協會自製布口罩，從畫線、裁切、車縫全由志工一手包辦。（巫靜婷攝）

大湖社區發展協會自製布口罩，從畫線、裁切、車縫全由志工一手包辦。（巫靜婷攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，地方鄉親防疫意識增長，紛紛戴起口罩，不過位在大湖鄉長者居多，老人家怕孩子沒口罩戴，天一亮就趕著去排隊，排到的口罩大多送給外出打拚的孩子們，大湖社區發展協會不捨長者辛苦排隊，自發性邀集志工自製約2000份布口罩，這周將開始發送給大湖村的各戶人家。

疫情尚未趨緩，口罩需求量大增，地方的藥局、衛生所仍舊大排長龍，不捨老人家為了買口罩排隊站到腿軟，大湖社區發展協會發起「布口罩套製作實施計畫」，邀集約25名志工，展開為期1個月的愛心口罩製作活動，透過婆婆媽媽的巧手，把各方捐贈及社區購買的布料，裁縫成布口罩送給大湖村的家戶。

大湖社區發展協會理事長傅顯榮表示，大湖村約有800戶人家，每戶預計發送2個，因此志工團隊已製作約2000份布口罩，每份附上1層不織布阻擋飛沫；大湖雖未傳出疫情，但現在民眾到金融機構、公家機關都要戴口罩，發送布口罩主要是希望老人家配合較嚴格的防疫政策。

大湖鄉長胡娘妹表示，社區發起自製布口罩的愛心很偉大，雖然志工人數不多卻值得敬佩；縣議員徐欽鴻則點出，社區防疫動起來的概念很好，把用不到的布料製成布口罩使用，省錢之外，也不用大家都去排隊搶醫用口罩，把有限資源留給真正有需要的人。

傅顯榮說，防疫期間除了運用公部門資源及社區力量，自製愛心布口罩，社區關懷據點也與衛生所合作，辦理相關老人運動及防疫課程，讓長輩們在伸展肩頸、延緩老化的同時，還能增強免疫力、強健身體。

(中時 )