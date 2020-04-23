六福村入園遊客人數大幅下滑，遊樂設施不用排隊， 2人即可包場。（莊旻靜攝）

六福村入園遊客人數大幅下滑，紅毛猩猩三兩成群。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（站立者）23日前往六福村，了解受到疫情波及後的經營狀況 。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（右三）23日前往六福村，與縣內一級主管共同了解園區經營狀況，以及可協助方案。（莊旻靜攝）

新冠肺炎波及各行各業，更重創觀光產業，位於新竹縣的六福村主題遊樂園今年2至4月入園遊客人次平均下滑64％，甚至創下單日入園者低於全園員工數的慘淡狀況，新竹縣長楊文科23日前往了解業者處境，董事長莊豐如也說，盡量不影響員工工作權，也期盼疫情過去，能再復甦。

依據六福村統計，2019年2月入園遊客達104075人，今年僅59110人，去3月有88600人入園，今年因疫情因素，下滑至23584人，4月分更明顯減少，至今入園人數僅10706人，相比去年的85733人，下滑幅度84％。

莊豐如也向楊文科表示，園區配合疫情防疫，不僅在入口處替遊客量體溫、消毒手部，園內遊樂設施只要一經使用，就立即消毒。楊文科也認可六福村的積極防疫措施，他也說，據他所了解，縣內的旅宿業、觀光業都受重創，甚至有單月賠2、3000萬也仍在咬牙經營的狀況。

儘管中央政府推出紓困方案，在人力、稅負方面均予以補貼，或是可申請分期、延期方式繳納，不過對於業者、員工仍有經營危機。六福村占地73公頃，全園員工人數約500人，4月開始有防疫休園，每周二、三暫停營業，減少開銷。

有遊客指出，在3月周末前往六福村，也明顯感受到遊客人數不如以往，包含熱門遊樂設施「火山歷險記」，不僅不須排隊，甚至還享受包場，完全沒有群聚、人擠人問題，「十分空曠」。

六福村近日推出「動物派對」主題活動，近日正逢明星動物白犀牛妮妮生子滿月，園方近日也在官方經營的粉絲專頁推出犀牛寶寶影片及相關優惠，期望吸引遊客走入空曠園區，與動物互動。

(中時 )