針對疫情紓困，勞動部提供自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼，將發出3萬元補助，20日開放受理，截至本周五，預計將會有10萬人領取到3萬元補助。

政府針對無雇主的自營業者提出補貼紓困方案，只要符合在職業工會投保，投保薪資2萬4000元以下、2018年收入未達到課稅標準、且未領取其他補貼等條件，就可以領取補助金，1個月1萬元補貼，共計3個月3萬元一次發放。

根據勞動部最新消息，20日公告受理，自20日至21日，累積受理83785件，經審核，符合資格並已撥款有63141件；需更正帳號及格式有12386件；不符合排富資格者有8258件，資格不符者僅占申請件數不到1成，其餘超過9成皆符合資格。

勞動部指出，所有符合資格者，皆會陸續進行撥款，部分案件因勞工帳號誤植或格式不正確，各職業工會也積極協助更正資料內容，預計本周五（24日），將有10萬人領取3萬元生活補助。

(中時電子報)