媒體昨天一度傳出「經濟部不排除發放等同現金的消費券」，不久經濟部即否認，引發國人討論。國民黨革實院長羅智強今在臉書發文，大嘆馬英九做過的事，蔡英文總統就是不肯做，「馬英九是蔡英文永遠的心魔」。

羅智強說，昨天看到一則新聞「酷碰券近乎跳票經濟部：不排除發放等同現金的消費券」，看到這個新聞，他覺得開心欣慰，各界對酷碰券的實施多表反對，而世界各國補貼，也都以現金為主。顯然民進黨政府也知道不轉彎不行，不論如何，從善如流，仍值得肯定；這顯示，民進黨不再「為反對馬英九而反對消費券」。

他說，但等他準備發文肯定經濟部時，經濟部已急匆匆地澄清，不管怎麼改，「一定不會是消費券」，也排除了現金這個選項。繞了半天，又繞回了原點，真是何苦來哉？

羅智強表示，他在政府待過，知道經濟部有很多專業優秀的文官，他相信經濟部的文官應該也是「唉在心裡口難開」，說不定還因為這個「從善如流」的想法，被長官修理。

他說，不管從專業來看，世界通例來看，公平性和便利性來看，現金和消費券都遠遠勝過酷碰券，但蔡英文說不要就不要，真的沒有任何理性和邏輯之可言，真要說蔡英文到底在堅持什麼？唯一的理由，就是她不想跟進馬英九任內發放幾同於現金的消費券；馬英九做過的事，她就是不肯做；只能說「馬英九是蔡英文永遠的心魔。」

(中時 )