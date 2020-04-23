新冠肺炎疫情，口罩成為各國最重要物資之一，台灣的「口罩外交」也引發不少風波；前副總統呂秀蓮今表示，從新加坡總理夫人何晶的反應及德國外交部發言人絕口不提「台灣」，好人好事，多多益善。但儘作「濫好人」，又何必！外交部腰桿能不能挺直一點！

呂秀蓮今在臉書指出，當前非典型的第三次世界大戰中，世界188個國家都在跟病毒搏鬥，而口罩小兵立大功，應該用「口罩．口罩．我愛妳！」為它歌功頌德。

她說，這次歐美先進國家遭受新冠病毒的災情慘重，除了怪罪中國及WHO隱匿疫情，其實還有一個潛在因素：「反口罩」文化。

她指出，傳統上除了醫護人員，只有生病或作奸犯科的人才會公開戴口罩。其實戴口罩也不是台灣的習慣，上了年紀的朋友應該記得台灣第一個搶銀行的李師科，當時就是戴口罩犯罪。若非2003年突如其來的SARS蔓延，大家才漸漸了解口罩的妙用，那是最便宜（方便又省錢）的防疫護身法寶。

她認為，歐美歧視口罩的代價是，醫護人員因無口罩及防護裝備而成為病毒的第一線受害者。這次官民一體，藍綠一家親，病毒無法肆虐台灣。行有餘力，已提供數千萬個口罩給全世界各國需要的醫護人員。

她說，大多數有無邦交的國家都對台灣公開稱謝美言，除了新加坡和德國。

呂秀蓮說，新加坡最具錢勢的總理夫人何晶，針對台灣善意捐贈口罩回應十足詭怪曖昧，透露什麼訊息？隱藏哪些秘密？台灣難道不能請何「說清楚，講明白」嗎？

呂又說，德國外交部發言人召開記者會提到有「其他國家」送口罩，就是不肯說出「台灣」兩字。德國不會是譚德塞的信徒吧！需知譚德塞是馬克思主義的信徒。

呂表示，好人好事，多多益善。但儘作「濫好人」，又何必！外交部腰桿能不能挺直一點！

(中時 )