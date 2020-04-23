全球各地如今皆受到新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響，轉為居家辦公、遠距授課，並實施社交隔離政策。人們的生活圈與生活型態亦有了很大的轉變，因此Fitbit針對其在全球超過2,700萬名活躍用戶進行行為分析，發現有國家的用戶睡眠最多增加25分鐘，也有些國家運動量相較以往減少38%之多。根據WHO病人安全手冊指出，手部是主要感染傳遞的媒介之一，而洗手亦是時常被遺忘或縮短流程的步驟。因此Fitbit推出「Clean Cues」錶面，提供20秒洗手計時器與60分鐘提醒，守護用戶健康。

Fitbit全球用戶睡眠與運動量大調查

Fitbit於日前針對全球超過2,700萬個活躍用戶進行調查，數據顯示在2月疫情擴散後，因居家隔離等政策，使得用戶每日平均步數下降7%至38%不等。與臺灣鄰近的中國、香港與日本各下降10%至16%。菲律賓因政府嚴格執行封城令，平均活動量減少27% 居亞洲之首。疫情相對嚴重並實施禁足令的歐美國家則以西班牙減少38%為首、義大利減少25%、阿根廷減少24%、法國也講少20%。而居家辦公、學習也相對減少通勤時間，用戶們有更充裕的睡眠時間並獲得良好的休息，雖從數據中發現用戶們的就寢時間比過往更晚，不過也擁有更長、更深層的睡眠時間與快速動眼期。以歐洲主要都會區為例，自3/15起，巴黎的市民睡眠時間最多增加25分鐘，倫敦、馬德里、巴塞隆納、米蘭與蘇黎世等地也增加10分鐘以上。3月初北義大利宣布封城後，居住在米蘭的Fitbit用戶睡眠時間有顯著增加。

Fitbit調查發現疫情爆發後，全球用戶因封城或居家隔離等政策，平均每日活動量下降7%~38%。(Fitbit提供／黃慧雯台北傳真)

Fitbit研究發現歐洲主要城市在3月15日起因頒布封城、隔離政策，用戶平均睡眠時間相較月初上升10~25分鐘，並獲得更良好的睡眠品質。(Fitbit提供／黃慧雯台北傳真)

「Clean Cues」錶面提供20秒洗手計時器 提醒用戶勤洗手

Fitbit針對新冠肺炎，在全球推出提醒用戶勤洗手的全新錶面「Clean Cues」，使用Fitbit Versa 2、Versa Lite、Versa與Fitbit Ionic的用戶，可以於Fitbit App下載Clean Cues錶面。此錶面的洗手提示會在每個小時提醒用戶洗手，幫助防禦新型冠狀病毒（COVID-19）或其他呼吸疾病。

Clean Cues錶面特色

透過倒數計時器和輕柔的嗡嗡聲，提醒用戶每 60 分鐘洗手一次。準備洗手時，輕觸錶面上「開始洗手」按鈕，並持續洗手至少達到 20 秒或以上。洗手到達 20 秒時，智慧手錶將會發出震動。如用戶在一小時後沒有洗手，手錶每 5 分鐘就會發出的提醒。只要輕觸鈴聲按鈕，開啟或關閉振動提示。在入睡時使用者可以關閉提示，並在醒來時將其開啟。這項功能可相容於螢幕常亮模式 （須為Versa 2 和 FitbitOS 4.1）。

(科技)