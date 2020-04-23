佛前大供的殊勝法儀，將全球靈鷲人齊心持誦的〈楞嚴咒心〉圓滿大回向。（靈鷲山提供／吳康瑋新北傳真）

響應世界地球日50周年，靈鷲山佛教團4月22日透過「1億楞嚴咒心罩地球圓滿總回向」的殊勝法會聖儀，集結善念與祝福，祈願地球平安、人心和諧，回向全球疫情早日平息，災難遠離。並於晚間9點發起「寧靜罩地球」活動，以熄燈寧靜9分鐘具體作為，落實開山住持心道法師推動的「愛地球、愛和平」理念。

2020年全球都在關注新冠肺炎的疫情，短短幾個月影響各國經濟、社會甚鉅。心道法師說：「持咒、善心，是我們的防彈衣和防毒系統，持咒，心就靜下來，心安就平安，心和平，世界就和平了。」在疫情初期指示全球靈鷲人持誦〈楞嚴咒心〉，信眾透過線上募咒與禪修等系列行動響應，形成心靈防護罩。

適逢今年世界地球日主題「全面行動--地球我罩的」，核心精神是不放棄任何善待環境的機會，一個善念、一個微小行動可減緩氣候變遷，希望地球不再被過度消耗，與靈鷲山愛地球理念一致。靈鷲山在意義非凡的這天，舉辦「1億咒心罩地球」、「寧靜罩地球」兩場線上直播活動。

上午10點，在靈鷲山聖山寺金佛殿成功、圓滿、平安三尊金佛見證下，由莊嚴優美的〈楞嚴咒心〉梵唄，搭配悠揚的弦樂三重奏開場，共振的咒心頻率，透過無遠弗屆的網路直播傳送，撫慰各地惶惶不安的人心，喚醒世人用慈悲關懷地球上每個生命，也將祝福的正能量傳遞到世界各角落。

接著是〈楞嚴咒心〉1億遍宣告儀式，靈鷲山當家常存法師與全球執事法師們，在線上網民期待中，翻開手上104,090,825遍的數字牌；並齊誦愛地球宣言，承諾落實靈鷲山寧靜、愛心、對話、素食、再生、節能、減碳、節水、綠化「九大生活主張」；最後以佛前大供的殊勝法儀，將全球靈鷲人齊心持誦的〈楞嚴咒心〉圓滿大回向，祈願新冠肺炎疫情盡速消弭，全球無災無難。

常存法師感謝社會大眾齊心持咒消除災障，在善心善念圓滿回向後，邀請大家繼續持誦，直到疫情病障消除。常存法師說，從號召「靈鷲人念起來」後，持續84天，如期在4月22日達成目標。數字背後，他看見靈鷲人的正念與慈悲，透過持誦〈楞嚴咒心〉的轉變，從恐懼到心安，透過反思與覺醒，更了解生命和平的重要，發願要吃素，期許成為眾生的護生符，都是這次最大收穫。

根據報導，1000人熄燈9分鐘，不只節約能源，地球也將減少10公斤二氧化碳排放。晚間9點開始，號召全球信眾進行「寧靜罩地球」活動，以熄燈、寧靜禪修9分鐘，與自己對話，與地球共生，實踐靈鷲山長年推動的愛地球「九大生活主張」，期待這份寧靜能量，回到靈性本質，找回自己初心，啟動療癒地球的契機，靈鷲山4月25日起，也將舉辦為期21天的「百萬大悲咒線上精進營」，繼續以共振力量回向疫情消弭。

(中時 )