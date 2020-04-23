深圳擔保集團、中行 聯合發佈「外貿貸」方案 13:282020/04/23 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 深圳擔保集團及中行深圳分行23日聯合發佈「外貿貸」方案。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為緩解外貿企業資金壓力，深圳擔保集團及中國銀行深圳分行23日聯合發佈「外貿貸」方案，為企業提供3000萬元（人民幣，下同）的信貸支持，現行年化利率低至3.65％。 據新浪財經報導，「外貿貸」方案中，若單筆授信金額在500萬元以下，可享受深圳擔保集團提供的擔保費5折優惠，也就是每年1％，加上貼息貼保優惠，企業最高可享「零保費」優惠。同時雙方都將對申請「外貿貸」的企業開通綠色審批通道，優先審批並加速放款。 (旺報 ) #外貿 #深圳 #企業 #擔保 #優惠 也許您會感興趣 推薦閱讀 產經解析－新冠肺炎如何重塑資本市場 04:092020/04/19 全球財經 【更生企業家】為員工低頭借錢 自喻最成功更生企業家 12:132020/04/19 財經 八大行庫中小企新戶 3月暴增 04:102020/04/20 金融．稅務 這疫仗 陸帶起物聯網、AI新產業 04:102020/04/21 焦點新聞 紓困壓力大 行庫求救客戶 04:102020/04/21 財經要聞 企業增聘員工減稅 今年不適用 04:102020/04/21 金融．稅務 臺銀人壽保險單借款 優惠利率2.8％ 04:102020/04/21 財經焦點 超佛心!宏碁雲架構提供免費病毒檢測 04:102020/04/22 產業．科技 人易科技 助企業遠端辦公 04:102020/04/22 產業特刊 陸4月中小企業信心指數回升 仍面臨出口惡化威脅 13:352020/04/22 兩岸 兩岸熱門新聞 金正恩真的沒事啦！陸官媒首闢謠 - 兩岸 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 入境北京廈門隔離21天、廣西28天 台商嘆隔離到懷疑人生 - 兩岸 - 旺報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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