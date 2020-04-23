為緩解外貿企業資金壓力，深圳擔保集團及中國銀行深圳分行23日聯合發佈「外貿貸」方案，為企業提供3000萬元（人民幣，下同）的信貸支持，現行年化利率低至3.65％。

據新浪財經報導，「外貿貸」方案中，若單筆授信金額在500萬元以下，可享受深圳擔保集團提供的擔保費5折優惠，也就是每年1％，加上貼息貼保優惠，企業最高可享「零保費」優惠。同時雙方都將對申請「外貿貸」的企業開通綠色審批通道，優先審批並加速放款。

(旺報 )